La provincia de Huanca Sancos, en la región Ayacucho, celebra su tradicional festividad de Corpus Christi con una profunda fe católica y la revalorización de sus costumbres andinas.

Identidad cultural

La celebración está a cargo de los cuatro ayllus históricos de la localidad (Jananhuanca, Huando, Sauja y Lurinhuanca), quienes organizan diversas actividades culturales, religiosas y competencias de danzantes de tijeras.

La festividad inició formalmente la tarde del miércoles 4, cuando los vaqueros de la Unidad de Producción Pecuaria de Caracha arribaron a Sancos, capital de la provincia. Junto a la población local, se concentraron en Canchapacacu para encontrarse con los cuatro ayllus.

En el lugar, al compás del arpa y el violín, los danzantes de tijeras y los asistentes veneraron la réplica de la efigie de la Virgen de la O, patrona tutelar de la provincia.

Igualmente participan los waqrapukeros o maestros waqrapukeros que tocan el waqrapuku (la corneta de cuernos) durante todo el recorrido hasta llegar al templo de Huanca Sancos en donde la comunidad guarda la efigie de la Virgen de la O.

Para la jornada de ayer, las actividades centrales programadas incluyeron la santa misa y la procesión del Corpus Christi por el perímetro de la plaza principal de Huanca Sancos. Finalmente, la celebración culminó por la tarde con el tradicional Atipanakuy (competencia) de danzantes de tijeras.

EL DATO. Los vaqueros son personajes tradicionales encargados de la crianza, el manejo y el pastoreo del ganado vacuno y ovino en las zonas altoandinas. Representan una figura central en la cultura pastoril, la identidad y las costumbres ancestrales de esta zona del país.

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