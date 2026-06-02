En el campo ferial Chakiqocha, ubicado en la provincia de Huanca Sancos (Ayacucho), se inauguró la XXXIV Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal y Folklórica “Corpus Christi 2026” y el XX Festival del Queso Huancasanquino.

Identidad cultural

En la actividad participan más de 50 expositores de los cuatro distritos de la provincia, quienes exhiben y comercializan productos agrícolas, lácteos, artesanías y tejidos de lana de oveja, entre otros.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico “Federico González Cabezudo” enriquecieron la feria con propuestas innovadoras, entre las que destacan el néctar y la mermelada de tuna, el licor de leche y la miel de abeja.

El alcalde provincial, Elías González Quispe, inauguró la feria y destacó que los asistentes podrán adquirir productos agrícolas cultivados en la zona, como palta, maíz, una gran variedad de papas, frutas de estación y diversos productos lácteos.

Igualmente, los asistentes podrán ver como las tejedoras de lana de oveja transforman el vellón crudo en prendas textiles mediante técnicas tradicionales que se transmiten de generación en generación.

Los visitantes también podrán apreciar cómo las tejedoras de lana de oveja transforman el vellón crudo en hermosas prendas textiles, utilizando técnicas tradicionales que se transmiten de generación en generación.

Durante el acto de inauguración, el alcalde provincial, Elías González Quispe, destacó el valor de la identidad local y el esfuerzo de las familias del campo.

“Esta feria es el escaparate del alma huancasanquina. Queremos rendir un profundo homenaje a nuestros productores locales, quienes con su trabajo diario garantizan el sustento de la provincia, y a nuestras maestras tejedoras, que mantienen vivo el legado de nuestros antepasados en cada hilo de lana”, manifestó la autoridad.

Asimismo, el burgomaestre hizo una mención especial a uno de los productos bandera de la región: “Invitamos a todos a disfrutar de nuestro emblemático queso de Huanca Sancos, un orgullo de nuestra gastronomía cuya elaboración artesanal combina tradición, pureza y el sabor inigualable de nuestra tierra”, concluyó.

La XXXIV Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal y Folklórica “Corpus Christi 2026” y el XX Festival del Queso Huancasanquino estarán abiertos al público hasta el miércoles 3 de junio, en el horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

default

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO