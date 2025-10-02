El crimen organizado volvió a golpear en la región La Libertad. A plena luz del día, delincuentes balearon a un obrero que trabajaba en la construcción del pórtico de ingreso al distrito de Chocope (Ascope), situado en el cruce de la avenida Los Héroes con la carretera Panamericana Norte. Según las primeras informaciones, el atentado habría sido dirigido por una banda de extorsionadores que pretendería cobrarle cupos a la empresa que se adjudicó el proyecto financiado por el municipio de esa localidad.

En la mira

El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana de hoy, jueves. De acuerdo a información de testigos, dos maleantes en motocicleta llegaron y dispararon contra el primer trabajador que encontraron en el lugar. Los compañeros de la víctima, en tanto, corrieron para evitar ser alcanzados por la ráfaga de tiros.

Las balas impactaron contra Hipólito Quezada Gómez (44), quien quedó tendido en el piso. El obrero fue auxiliado por serenos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (Samu), quienes lo trasladaron al Hospital EsSalud de Casa Grande. En este nosocomio los galenos informaron que la víctima recibió dos disparos: uno en el muslo y otro en el brazo derecho. Su estado de salud es estable.

En tanto, al lugar del atentado llegaron agentes de la Policía de esa localidad para iniciar con las investigaciones. Ahí conversaron con algunos trabajadores que por temor a un nuevo ataque ayer decidieron suspender sus labores.

Obra edil

Los trabajos en la obra denominada “Pórtico de Bienvenida al distrito de Chocope, corazón del Valle Chicama”, iniciaron el 2 de setiembre. La municipalidad de ese distrito, a través de sus redes sociales, informó que ese día se colocó la primera piedra del proyecto que encargó a una empresa constructora.