Un incendio urbano registrado la mañana del domingo 14 de junio en el sector de Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica), dejó una persona herida y cuantiosas pérdidas materiales tras destruir por completo una vivienda.

Arrasador incendio

Las llamas consumieron rápidamente el inmueble, que contaba con ambientes construidos con material prefabricado de madera. El fuego arrasó con camas, colchones, prendas de vestir, electrodomésticos y otros enseres domésticos, dejando a la familia sin sus pertenencias.

Además, un mototaxi que era utilizado por el afectado como herramienta de trabajo quedó totalmente calcinado, incrementando el impacto económico del siniestro. La persona herida sufrió quemaduras y fue trasladada a un establecimiento de salud de la zona para recibir atención médica.

Tras la emergencia, autoridades locales iniciaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de las pérdidas y coordinar la entrega de ayuda humanitaria a la familia damnificada.

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