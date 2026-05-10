Una emergencia registrada la mañana del sábado movilizó a vecinos y bomberos en la Unidad Vecinal, en la provincia de Ica, luego de que un incendio consumiera el segundo piso de una vivienda habitada por una familia.

Voraz fuego

Las llamas provocaron momentos de desesperación entre los residentes de la zona, quienes observaron cómo el fuego avanzaba rápidamente por el inmueble.

La vivienda afectada, ubicada en la letra B y perteneciente a la señora Haydee Quijandría, terminó con severos daños materiales tras ser alcanzada por el incendio. De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría originado presuntamente por una plancha que quedó enchufada, desencadenando el fuego en uno de los ambientes de la casa.

Personal de la compañía de bomberos llegó hasta el lugar y, tras varios minutos de intenso trabajo, logró controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas. Aunque no se reportaron personas heridas, varios cuartos y parte del baño quedaron afectados

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