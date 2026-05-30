La Policía Nacional atraviesa por una crisis de infraestructura y equipamiento en el distrito de Majes, donde se trabaja con cifras del 2017, información que brindó el jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divops) Caylloma, coronel Herberth Salinas Vásquez, durante una exposición ante el Consejo Regional de Arequipa sobre el trabajo que se realiza en toda la División Policial de Caylloma.

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Esta división está compuesta por 23 comisarías y 17 puestos de auxilio rápido, con 530 efectivos policiales, entre oficiales y suboficiales, quienes deben ocupar la mitad de la extensión territorial de Arequipa, abarcando las provincias de Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión.

La autoridad policial afirmó que en la jurisdicción de El Pedregal se realiza patrullaje a pie, debido a que solo existe un solo patrullero para atender a toda la población, siendo esto insuficiente. Considerar que la población en Majes en el 2017 no pasaba de los 65 mil habitantes, superando a día de hoy los 200 mil en población flotante.

De otro lado, refirió que con la Municipalidad Distrital de Majes existe un proyecto desde el año pasado para implementar con 11 motos, 10 patrulleros y un bus para el distrito. En tanto que los patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional de Arequipa llegarán recién para agosto.

INCIDENCIA DELICTIVA

Entre enero y la tercera semana de mayo, la División Policial de Caylloma registró 233 denuncias por violencia familiar, contando solo con una comisaría de la Familia en El Pedregal. Asimismo, se reportaron 211 casos de hurto, 55 de robo, 26 de usurpación, 30 de violencia sexual y 62 lesiones.

Sobre delitos que generan preocupación, hasta la semana pasada se registraron 4 casos de extorsión, un feminicidio y un homicidio por percusión de arma de fuego; a este último se le suma el deceso de un joven de 18 años el viernes por la mañana en el hospital Honorio Delgado Espinoza luego de estar hospitalizado por más de una semana.