Tras una intervención en el penal de varones Arequipa, situado en el distrito de Socabaya, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautó teléfonos celulares, droga y objetos punzocortantes. La intervención se llevó a cabo con apoyo de efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público.

La operación se realizó en los pabellones 3 y 4, correspondientes a mediana y máxima seguridad, donde se ejecutó una inspección de celdas y áreas comunes, así como la revisión corporal y de pertenencias de los internos, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

Entre los hallazgos, se encontraron teléfonos celulares, algunos en posesión de los internos José G. y Jeliel C. A.

Además, envoltorios tipo kete con alcaloide de cocaína y marihuana entre las pertenencias de los internos Jhon J. G. y Guillermo G. R. Durante la revisión también se decomisaron ketes con presunta droga y objetos punzocortantes ocultos en áreas comunes del penal.

Cabe mencionar que la diligencia contó con la participación del director de la Oficina Regional Sur Arequipa, Segundo Rojas Ruiz; el coronel PNP Percy Torres Romero; y los fiscales Lizandro Romero Hinojosa, Geovanny Abrill Aranibar, José Huayta Canales, Luis Ojeda Dospesos y Nahira Apaza Turpo.