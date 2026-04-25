Aunque el periodo de lluvias ya terminó, el Gobierno decidió prolongar el estado de emergencia en 17 distritos de la región Ica ante la continuidad de factores de riesgo y trabajos pendientes de mitigación. La disposición, oficializada por la Presidencia del Consejo de Ministros, extiende la medida por 60 días adicionales, desde el 26 de abril hasta el 24 de junio.

Zonas vulnerables

La prórroga fue establecida a través de un nuevo decreto supremo que amplía los alcances de una norma previa. El informe técnico que respalda la decisión fue elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, entidad que advirtió que aún existen condiciones que podrían generar afectaciones si no se concluyen las intervenciones en curso.

Entre las principales acciones que siguen en ejecución figuran trabajos de descolmatación de cauces, limpieza de zonas vulnerables y operaciones con maquinaria pesada en sectores considerados críticos. Estas labores buscan reducir el impacto ante eventuales eventos climáticos atípicos o remanentes.

La medida abarca distritos de cinco provincias. En Ica incluye, entre otros, Los Aquijes, Pachacútec y San Juan Bautista; en Chincha alcanza a Chincha Baja y El Carmen; en Nasca comprende Changuillo y Vista Alegre; en Palpa a Llipata; y en Pisco a distritos como Independencia, San Clemente y Túpac Amaru Inca.

Para la evaluación del escenario actual se consideraron proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como el seguimiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. También se incorporaron reportes de la Comisión Multisectorial ENFEN sobre el comportamiento del sistema oceánico-atmosférico.

El decreto establece que las autoridades locales y el Gobierno Regional deberán continuar coordinando con distintos sectores del Ejecutivo para ejecutar las acciones necesarias. El financiamiento se realizará con recursos ya contemplados en sus presupuestos, sin asignaciones extraordinarias.

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