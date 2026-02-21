El Gobierno Regional de Ica informó que, el 14 de enero de 2026, presentó formalmente ante el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la solicitud para declarar en estado de emergencia a varios distritos de la región que no fueron incluidos inicialmente en el Decreto Supremo N° 03-2026-PCM, emitido por el Ejecutivo ante el riesgo de intensas precipitaciones pluviales y eventos asociados.

Oficio ante el INDECI

La gestión se formalizó mediante el Oficio N.º 020-2026-GORE-ICA-GR, dirigido por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, al jefe del INDECI, Luis Enrique Arroyo Sánchez. En dicho documento, la autoridad regional solicitó declarar el estado de emergencia en distritos y provincias ante la alta probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas y fenómenos relacionados, como huaicos, desbordes e inundaciones, que podrían afectar infraestructura, vías de comunicación y zonas pobladas.

Entre los distritos y provincias incluidos en la solicitud figuran: San José de Los Molinos, San Juan Bautista, Ocucaje, Santiago, Los Aquijes, El Carmen, Chincha Baja, Alto Larán, Changuillo, Vista Alegre, Tibillo, Llipata, Santa Cruz, Palpa, Nasca, Huancano, Humay, Independencia y San Clemente, pertenecientes a las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa. Según el documento, la solicitud se realiza “ante la alta probabilidad de ocurrencia de precipitaciones pluviales intensas y eventos asociados”, enfatizando la urgencia de proteger a la población y garantizar la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

Procedimiento técnico-legal

La nota de prensa N.º 26-GOREICA-2026, difundida este 20 de febrero, aclara que la declaratoria de emergencia no es un acto discrecional ni político, sino un proceso técnico-legal de estricta observancia regulado por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Para que la Presidencia del Consejo de Ministros emita un decreto supremo, como el D.S. N.º 03-2026-PCM, los distritos deben consolidar un expediente técnico, considerado la “llave” para activar la ayuda nacional. Este expediente se compone de tres elementos obligatorios:

Registro oficial en el SIMPAD: Los gobiernos locales deben registrar obligatoriamente su evaluación de daños y necesidades en el Sistema de Información para la Respuesta y Rehabilitación. Sin este registro digital, la emergencia carece de existencia legal ante INDECI.

Sustento de vulnerabilidad y fichas EDAN: Las municipalidades deben demostrar que su capacidad de respuesta ha sido superada, mediante la presentación de Fichas EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) y Informes de Estimación de Riesgo que detallen el impacto real en cada zona. Este procedimiento asegura que los distritos realmente requieren asistencia extraordinaria.

Certificación presupuestal y cumplimiento de plazos: Es indispensable adjuntar la certificación que acredite que el municipio agotó sus recursos destinados a emergencias. La rapidez y precisión en la entrega de estos informes determina técnica y legalmente la inclusión de un distrito en los decretos supremos emitidos por la PCM.

Asistencia técnica

El Gobierno Regional precisó que los distritos ya incorporados en el D.S. N.º 03-2026-PCM fueron considerados gracias a la presentación inmediata y eficiente de sus expedientes técnicos. La administración regional destacó que estos distritos cumplieron con todos los parámetros legales exigidos por INDECI, lo que permitió al Estado validar su situación de riesgo de manera prioritaria y activar medidas de atención y prevención en forma oportuna.

Por ello, la entidad regional reafirmó su compromiso de brindar asistencia técnica a las municipalidades que aún no han culminado el llenado de fichas técnicas y registros administrativos. Asimismo, exhortó a las autoridades distritales faltantes a completar la documentación con carácter de urgencia, advirtiendo que, sin este sustento legal, la PCM no puede extender los beneficios de la declaratoria de emergencia, incluyendo recursos extraordinarios, apoyo logístico y programas de prevención y mitigación.

