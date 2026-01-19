Nueve distritos de la región Ica han sido declarados en estado de emergencia ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales, según disposiciones oficiales emitidas por el Ejecutivo.

Acciones de prevención

Los distritos recientemente incluidos en la medida son Ica, La Tinguiña, San José de los Molinos, Santiago y Huancano, este último ubicado en la provincia de Pisco. La declaratoria fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 005-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Con esta decisión, se amplía el número de jurisdicciones en emergencia en la región, ya que semanas atrás también fueron declarados en esta condición los distritos de El Ingenio y Nasca, en la provincia de Nasca, así como Palpa y Río Grande, en la provincia de Palpa.

La declaratoria de emergencia tiene una vigencia de 60 días y forma parte de una medida de alcance nacional que comprende a 382 distritos del país, en el marco del Decreto Supremo N.º 003-2026-PCM, emitido ante el riesgo generado por las lluvias intensas.

Durante este periodo, las autoridades regionales y locales, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversos sectores del Estado, podrán ejecutar acciones inmediatas de prevención, respuesta y rehabilitación, orientadas a reducir los riesgos para la población, las viviendas y las actividades agrícolas.

Las zonas declaradas en emergencia en la región Ica se distribuyen de la siguiente manera: en la provincia de Nasca, los distritos de El Ingenio y Nasca; en Palpa, los distritos de Palpa y Río Grande; y en la provincia de Ica, los distritos de Ica, La Tinguiña, San José de los Molinos y Santiago, además de Huancano en Pisco.

