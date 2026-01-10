Los distritos de Nasca, El Ingenio, Palpa y Río Grande fueron declarados en Estado de Emergencia por un periodo de 60 días, debido al peligro inminente de lluvias intensas, según lo establecido en el Decreto Supremo N.º 003-2026-PCM, emitido por el Gobierno Central.

Prevención en distritos

La medida alcanza a un total de 382 distritos a nivel nacional y busca permitir una respuesta rápida ante posibles desastres ocasionados por las precipitaciones, como desbordes de ríos, activación de quebradas, daños a viviendas y afectación de cultivos.

En la región Ica, los distritos incluidos en la declaratoria son El Ingenio y Nasca, en la provincia de Nasca, así como Palpa y Río Grande, en la provincia de Palpa, zonas consideradas vulnerables ante eventos climáticos extremos.

Con la declaratoria, las autoridades regionales y locales, junto a entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y diversos ministerios, quedan habilitadas para ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación sin los procedimientos administrativos habituales.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse alerta, evitar transitar por zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente en áreas cercanas a ríos, quebradas y laderas, donde el impacto de las lluvias podría ser mayor.

