El distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, fue declarado en estado de emergencia debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que afectan a la región de Ica. La decisión fue adoptada tras la presentación de informes técnicos y gestiones ante el Gobierno Nacional

Magnitud del fenómeno

La alcaldesa del distrito, Laura Peña, lideró reuniones y sustentaciones técnicas que permitieron demostrar que más de 200 hectáreas de cultivo resultaron afectadas, impactando directamente a cientos de familias agricultoras. Según las autoridades locales, esta declaratoria permitirá acelerar la asignación de recursos, maquinaria y acciones concretas para atender a los productores y reactivar la economía local.

“Cuando se trabaja con convicción y compromiso político verdadero, los resultados llegan”, señaló la autoridad, destacando que la medida beneficiará a las familias afectadas y permitirá implementar intervenciones urgentes en infraestructura y servicios de apoyo agrícola.

La declaratoria de Ocucaje como zona de emergencia se suma a otros distritos de Ica y Arequipa afectados por las lluvias. La declaratoria representa un paso clave para proteger la producción agrícola y garantizar la recuperación de la comunidad ante fenómenos climáticos extremos.

