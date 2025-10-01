Una banda de extorsionadores detonó un cartucho de dinamita en una vivienda de cinco pisos situada en la primera cuadra de la calle Ramón Castilla, en el distrito de El Porvenir, Trujillo. Este el segundo ataque que recibe el inmueble en los últimos tres días.

El nuevo atentado ocurrió la noche del martes. Esta vez, delincuentes llegaron caminando y arrojaron un explosivo en el balcón del segundo nivel, para después correr con rumbo desconocido.

En este mismo inmueble, detonaron una dinamita en el portón el domingo pasado.

Vecinos indicaron que el dueño de la vivienda radicaría en el extranjero y habría encargado su casa a un amigo. Los delincuentes estarían exigiendo que se les pague una fuerte suma de dinero para que dejen de perpetrar estos ataques.