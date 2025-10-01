La historia criminal de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, detenido la tarde del martes en Pucusana (Lima) por el asesinato de tres mujeres en Argentina, empezó en el distrito de La Esperanza, Trujillo, en donde prácticamente fue formado para ingresar al mundo del narcotráfico.

Su historia

“Pequeño J” se hizo tristemente conocido en tierras argentinas por ser el presunto responsable de torturar y asesinar en Buenos Aires a Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Parte del crimen, incluso, fue transmitido en redes sociales, lo que demostraría la brutalidad con la que actuaría el ahora detenido.

De acuerdo a información policial, Tony Valverde vivió toda su vida en un ambiente ligado al mundo del crimen. Él creció en el asentamiento humano Nuevo Indoamérica viendo el accionar delictivo de su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, cabecilla de “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”.

Su progenitor era seguidor del capo de la droga colombiano Pablo Escobar. Incluso, en sus redes sociales, se hacía llamar como él. También admiraba a Tony Montana (protagonista narco de la película Scarface), lo que lo motivó a registrar a su hijo con ese nombre.

En la cuenta de Facebook de Janhzen, hay videos y fotos en donde se le ve junto a “Pequeño J”, cuando aún era niño. En las descripciones llama a su hijo “bandido”, como presagiando el futuro que tendría.

La historia criminal del padre de Tony Valverde acabó a balazos el 16 de diciembre de 2018, cuando sus rivales de “El Gran Marqués” lo asesinaron por el control territorial en La Esperanza.