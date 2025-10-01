La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este martes 30 de septiembre a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, sindicado como el presunto autor intelectual del asesinato de tres jóvenes en Argentina.

La intervención se realizó en el distrito de Pucusana y estuvo a cargo de la División de Investigaciones Especiales, unidad especializada en casos de alto impacto.

En imágenes difundidas por Canal N se observa al detenido vistiendo una casaca negra y pantalón jean mientras era conducido por los agentes. La operación se desarrolló en paralelo a otras acciones coordinadas en Lima y Buenos Aires.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, destacó la captura a través de un mensaje en X, en el que felicitó a la policía peruana y mencionó también la detención de Matías Agustín Ozorio, lugarteniente de “Pequeño J”, realizada en la capital peruana.

El caso tiene origen en el hallazgo, el 23 de septiembre, de los cuerpos de Lara Morena, Morena Verdi y Brenda Del Castillo en un pozo de Buenos Aires. Las víctimas presentaban signos de tortura.

De acuerdo con la investigación, el crimen habría estado motivado por el robo de tres kilos de cocaína valorizados en 60 mil dólares. Además, las autoridades señalan que el asesinato fue grabado y transmitido en una red social cerrada con el fin de intimidar a integrantes de la organización criminal.

Los antecedentes familiares de Valverde Victoriano también han sido objeto de atención. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado en Trujillo en 2018 en un hecho vinculado con bandas delictivas locales.

En redes sociales aún permanecen videos donde aparecen ambos. En su propia cuenta, “Pequeño J” solía publicar fotografías de armas, mensajes violentos y expresiones como “Plata, plomo y amistad”.

Junto al cabecilla fueron identificados otros implicados. Entre ellos, el peruano Víctor Sotacuro Lázaro, acusado de facilitar el traslado de uno de los ejecutores del crimen.

Asimismo, una sobrina del detenido fue intervenida tras ser vista ingresando en una camioneta bajo investigación, aunque declaró desconocer los hechos.