Un hecho sangriento conmocionó la madrugada del pasado domingo 28 de setiembre a la población de Villacurí. Jorge Luis Rupay Arango, un joven de 19 años natural de la región de Ayacucho, perdió la vida tras ser brutalmente acuchillado durante una presunta gresca ocurrida en un evento social que se realizaba en el sector Sol de Puno, en Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica).

Crimen en la zona

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba en el lugar cuando estalló una riña que rápidamente se tornó violenta. En medio del caos, Rupay recibió seis puñaladas, dos de ellas en el tórax y una directamente en el corazón, lo que resultó letal.

En medio de la desesperación, algunos jóvenes intentaron trasladarlo a la posta médica del sector de Villacurí, creyendo que atendía las 24 horas. Sin embargo, al encontrarla cerrada y sin personal médico, los presentes reaccionaron con violencia y ocasionaron daños en la infraestructura. Ante la emergencia, se pidió apoyo al Serenazgo y luego a la comisaría de del sector.

Finalmente, Jorge Luis fue evacuado en la camioneta policial. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo en el trayecto, el joven llegó sin vida al Hospital Regional de Ica, donde los médicos solo confirmaron su lamentable deceso.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Ica, donde el Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes. Mientras tanto, en el sector Santa Mónica, familiares y amigos velan los restos del joven, en medio de escenas de profundo dolor y exigencias de justicia, ante la irreparable pérdida.

La Policía Nacional de Villacurí ha solicitado la colaboración de testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido, con el fin de identificar a los responsables del execrable hecho.

