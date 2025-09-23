Más de 300 jóvenes y señoritas de diversas organizaciones juveniles de la región Ica se congregaron para debatir, construir propuestas y alzar su voz en un evento que busca que los jóvenes líderes sean escuchados.

Dinámicas grupales

El evento, organizado por el Gobierno Regional de Ica a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, contó con el respaldo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) y del Consejo Regional de la Juventud (COREJU).

Durante la jornada, los participantes trabajaron por ejes temáticos y dinámicas grupales, guiados por voluntarios de SENAJU. Las propuestas presentadas abordaron desde temas sociales hasta problemáticas de salud mental, participación política, sostenibilidad y oportunidades para el desarrollo juvenil en la región.

Una de las novedades del evento fue la presencia del recientemente electo Consejo Regional de la Juventud, que asumió un rol activo y de liderazgo durante las actividades. El encuentro también sirvió para presentar oficialmente a la delegación que representará a Ica en la próxima Asamblea Nacional de Juventudes.

A diferencia de otras convocatorias juveniles que se quedan en lo simbólico, este encuentro dejó evidencia concreta de que la juventud iqueña tiene ideas claras y voluntad de transformación.

