Con una ceremonia oficial y la activa participación de estudiantes, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, a cargo del Dr. Héctor Quispe Carrascal, dio inicio a las actividades programadas por la Semana de la Juventud, que se desarrollará del 12 al 16 de agosto en coordinación con el Instituto Superior Tecnológico Público (ISTP) Catalina Buendía de Pecho y la Red de Salud de Ica.

Feria informativa

El lanzamiento incluyó una feria informativa y diversas charlas dirigidas a jóvenes, con el objetivo de promover estilos de vida saludables y brindar acceso a servicios esenciales en salud.

Durante la jornada se ofrecieron consejerías en salud sexual y reproductiva, tamizaje de VIH, orientación sobre métodos anticonceptivos, asesoría nutricional y acompañamiento psicológico.

Entre los participantes destacados de la ceremonia se encontraban la Lic. Wendy Torres, coordinadora de Etapa Vida Joven de la DIRESA; el Ing. Luis Vilca, gestor del Área de Calidad del ISTP Catalina Buendía de Pecho; la obstetra Vanesa Puertas Anicama; el equipo técnico de PROMSA; la obstetra Liz Cervantes; el equipo técnico de Etapa Vida Joven de la Red de Salud Ica, y la psicóloga Andrea Felices Macedo, quien brindó una ponencia dirigida especialmente a los jóvenes asistentes.

La Semana de la Juventud busca generar espacios de participación activa y reflexión en torno a los derechos, la salud y el bienestar integral de la población joven de la región.

