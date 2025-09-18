Niñas, niños y adolescentes de las cinco provincias de la región Ica participaron en las elecciones regionales del Consejo Consultivo y Participativo (CCONNA), una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana desde las primeras etapas de vida.

Menores líderes

El evento, organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, reunió a delegaciones de Pisco, Chincha, Palpa, Nasca e Ica. Durante la jornada, los participantes presentaron propuestas sobre temas que los afectan directamente, haciendo uso de la plataforma NotiCCONNA Informa, y destacaron por su compromiso, liderazgo y visión de futuro para la región.

Además de la votación, se desarrollaron dinámicas orientadas a fomentar el trabajo en equipo, la integración y el liderazgo. Representantes de las DEMUNA y padres de familia acompañaron el proceso, que se llevó a cabo en un ambiente de respeto y responsabilidad.

La actividad concluyó con la elección de los nuevos integrantes del CCONNA Regional para el periodo 2025 – 2027. A partir de ahora, serán ellos quienes lleven la voz de la niñez y adolescencia en espacios de toma de decisiones, con el objetivo de promover y defender sus derechos en la región.

VIDEO RECOMENDADO