de las cinco provincias de la región Ica participaron en las elecciones regionales del Consejo Consultivo y Participativo (CCONNA), una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana desde

Menores líderes

El evento, organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, reunió a delegaciones de Pisco, Chincha, Palpa, Nasca e Ica. Durante la jornada, los participantes presentaron propuestas sobre temas que los afectan directamente, haciendo uso de la plataforma NotiCCONNA Informa, y destacaron por su compromiso, liderazgo y visión de futuro para la región.

Además de la votación, se desarrollaron dinámicas orientadas a fomentar el trabajo en equipo, la integración y el liderazgo. Representantes de las DEMUNA y padres de familia acompañaron el proceso, que se llevó a cabo en un ambiente de respeto y responsabilidad.

La actividad concluyó con la elección de los nuevos integrantes del CCONNA Regional para el periodo 2025 – 2027. A partir de ahora, serán ellos quienes lleven la voz de la niñez y adolescencia en espacios de toma de decisiones, con el objetivo de promover y defender sus derechos en la región.

