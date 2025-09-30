En un operativo, la Policía atrapó a presuntos delincuentes inmersos en el delito contra el patrimonio en la modalidad de asalto y robo agravado, en la región Lambayeque.

Una de las intervenciones se registró a las 7 de la noche del último domingo, cuando los agentes de la comisaría de Campodónico fueron alertados que en el pueblo joven Fanny Abanto se estaba registrando un accionar delictivo.

De acuerdo al acta policial, los uniformados de inmediato se trasladaron hasta el mencionado lugar donde encontraron a Brayan Jampol Dávila Manayay, de 18 años de edad, quien les indicó que había sido atacado por un grupo de maleantes.

Indicó que lo golpearon con puñetes y patadas en el rostro, así como el cuerpo, hasta tumbarlo al pavimento, para después despojarlo de sus zapatillas de marca valorizadas en S/560. Asimismo, de su teléfono celular y otros objetos de valor.

Es así que, los efectivos PNP ejecutaron un operativo en donde retuvieron a los adolescentes de iniciales J.A.L.C. (17), J.B.C. (15), J.O.R.D. (14) y W.P.M. (16), sindicados de integrar la banda criminal “Los Calatos de Fanny Abanto”.