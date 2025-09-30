Una niña encontró una trágica muerte, luego de ser aplastada por una pared de lo que sería un horno artesanal, en la región Lambayeque. La Policía Nacional investiga el caso.

Lamentable accidente

Ese lamentable suceso se registró pasado el mediodía del último sábado, cuando la pequeña de iniciales I. I. S.D., de apenas 4 años de edad, se encontraba en un domicilio ubicado frente al parque del pueblo joven Santa Rosa, en el distrito de Motupe.

Según las investigaciones de la Policía, mientras la pequeña Itala jugaba con su hermana gemela, el muro del horno artesanal se desplomó alcanzando su frágil cuerpecito golpeándola también en la cabeza y luego quedó atrapada debajo de los escombros.

Sus padres, M. S. F. (42) y F.D.M. (29), de inmediato la rescataron y condujeron hasta el centro de salud de Motupe, donde desafortunadamente la médico de turno, Ana Patricia Ojeda Huamán, diagnosticó que la menor ya no presentaba signos vitales. Los golpes que recibió en la cabeza fueron mortales.

Los restos inertes de la pequeña fueron derivados al área de tópico, luego el caso fue comunicado a los agentes de la comisaría de la localidad, quienes al llegar constataron que efectivamente había fallecido.

En ese instante se entrevistaron con los progenitores de la víctima, quienes le contaron cómo habían sucedo los hechos que los ha dejado sumidos en la más profunda de las tristezas.

Asimismo, los uniformados solicitaron la presencia de la fiscal Karina del Carmen Coronado Zuloeta, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Motupe, para continuar con las respectivas diligencias del levantamiento del cadáver.

Al llegar la representante del Ministerio Público, junto a médicos forenses realizaron la revisión del cuerpo sin vida.