Un policía fue arrestado, tras estar implicado en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, en la región Lambayeque.

Policía denunciado y arrestado

Se trata del suboficial PNP de tercera, José Manuel Licera Peralta, de 34 años de edad, quien ayer en horas de la mañana fue detenido en el Hospital Regional Policial, también conocido como La Sanidad en Chiclayo.

De acuerdo al acta policial, esta medida se registró luego que hasta el área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) se hizo presente Nicole Stefany F.M., de 22 años de edad, para denunciar que era víctima de extorsión.

La joven aseguró que desconocidos, desde el 25 de agosto del presente año, a través de llamadas y mensajes de texto a su aplicativo Whatsapp, le exigen pagar la suma de S/600 mensual; a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes patrimoniales.

Amenazaron a su víctima

Los maleantes le indicaban que sabían todos los movimientos que hacía en su negocio en la capital de la Amistad y en cualquier momento iban atacar.

Ante estos hechos, los detectives procedieron con las diligencias como la geolocalización de los números celulares. Primero a través de Osiptel obtuvieron que el titular de los números incriminados (978454091, 978454091 y 908975306) pertenecen a Nilson Chungas Izquierdo.

Asimismo, uno de los IMEI estaba vinculado al número 968247947, el cual pertenece a Licera Peralta.

Posteriormente, los investigadores a través de Inteligencia tuvieron conocimiento que el suboficial sindicado se encontraba gestionando un descanso médico en Chiclayo.

Los uniformados rápidamente se trasladaron hasta el mencionado nosocomio, donde encontraron a su par, quien estaba junto a su esposa y tenía su equipo móvil con las supuestas evidencias.

Lo condujeron a la Divincri para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.