Tras una persecución policial, efectivos de la Policía Nacional lograron capturar a tres sujetos, sindicados como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Malditos” que momentos antes habían asaltado a los trabajadores de un camión repartidor de abarrotes y les robaron más de S/7,000 en Paita.

El atraco ocurrió la tarde del último jueves, en momento que el vehículo de una empresa distribuidora se encontraba estacionado frente a una tienda comercial en el distrito de Tamarindo, mientras uno de los trabajadores había ingresado para descargar mercadería.

En ese instante, los hampones a bordo de un automóvil interceptaron de forma violenta el camión repartidor y obligaron a descender al chofer, a quien sacaron a la fuerza de la cabina y arrojaron al suelo para golpearlo. Además, amenazaron al resto de trabajadores y los obligaron a entregar el dinero de la recaudación.

Mientras eso ocurría en el exterior, uno de los delincuentes ingresó rápidamente a la tienda comercial con la finalidad de sustraerle otra cantidad de dinero a un empleado que se encontraba entregando mercadería en el interior del local. Con el botín, los delincuentes fugaron a bordo del automóvil.

Ante esto, la Policía de la comisaría de Tamarindo que patrullaba cerca de la zona, fue alertada y aplicaron el plan “cerco”, logrando visualizar al vehículo color rojo, iniciándose una persecución por varios kilómetros.

Asimismo, con apoyo de los agentes de la comisaría de Ignacio Escudero en Sullana, lograron intervenirlos en un cruce del centro poblado de Monte Lima.

En dicha zona fue detenido Pedro Martín O.R. (35) en el interior del automóvil. Dicho sujeto, natural de Talara, ya registraría una intervención anterior por robo ocurrida en dicha ciudad. También fueron intervenidos Henry Humberto P.CH. (47) y Joel P.CH. (21), (padre e hijo).