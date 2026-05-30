La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana y policías de la Dircocor intervinieron a un asistente fiscal de Sullana, debido a la denuncia de una abogada a quien le habría solicitado y recibido S/6,000 para presuntamente ayudarla a ganar una plaza de trabajo en esta sede.

La diligencia fue realizada en el local de la avenida Champagnat, frente a Senati. Las autoridades llegaron hasta el despacho de Christian Benito Tuesta Fiol tras la denuncia formalizada en su contra y presentarle las evidencias que lo implicarían. También fue allanada su vivienda en Enace, en Piura, aunque no se encuentra detenido.

La denuncia fue presentada hace unos días ante la Fiscalía de Sullana. Sin embargo, el Ministerio Público no pudo proceder con la intervención inmediata debido a que el investigado se encontraba de vacaciones.

Trascendió que la agraviada presentó audios y mensajes que revelarían el delito. En este material, Tuesta presuntamente le ofrecía asegurar un puesto de trabajo en el Ministerio Público.

Además, el investigado le habría señalado que aprovecharía un viaje a Lima para “mover sus influencias” y asegurar su contratación, sin embargo, la promesa nunca se cumplió. Ante el incumplimiento, la agraviada le habría solicitado la devolución del dinero que no cumplió y decidió denunciarlo.

FISCALÍA. Al respecto, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana se pronunció. “La Presidencia y Administración vienen otorgando todas las facilidades necesarias para el correcto desarrollo de las actuaciones fiscales y administrativas, con el propósito de coadyuvar al adecuado avance de las pesquisas”, señaló en un comunicado.

Asimismo, indicaron que “el Ministerio Público rechaza cualquier conducta ajena a los principios éticos y legales que rigen la función pública”.