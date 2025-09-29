Sujetos fueron intervenidos por agentes del orden.
En distintos optativos, la Policía capturó a presuntos delincuentes por estar inmersos en el delito contra el patrimonio, en la región .

Uno de ellos, identificado como Esward Patrick Caján Almanza, fue atrapado ayer en horas de la tarde, mediante una persecución por parte de los agentes de la Unidad de Protección e Investigación de Robos de Vehículos (Upirv).

Detención de sujetos

Según el acta de la , el hombre estaba a bordo de un automóvil cuya placa C9H-244 no estaba totalmente visible y al notar la presencias policial empezó a huir, siendo perseguido rápidamente hasta ser alcanzado.

En el registro vehicular, los uniformados encontraron una cacerina de arma de fuego abastecida con dos cartuchos 9 milímetros.

Además de una farola, laptop, una batería de dudosa procedencia al no contar con algún sustento legal. También tenía distintas herramientas, dos teléfonos celulares, una librera y un cuchillo.

Lo llevaron detenido por el delito de receptación tenencia ilegal de municiones.

Actuación de la PNP

Por otro lado, los efectivos PNP arrestaron a Juan José Cervera Farfán y Enmanuel Alejandro Arellano Hernández, ambos de 24 años de edad, sindicados de integrar la banda criminal “Los Chatarreros de La Victoria” dedicados al hurto y robo.

Estaban a bordo de una mototaxi sin número de matrícula, en su poder les encontraron un equipo móvil, una comprensora de aire acondicionado, una pistola calibre 9 x 19 milímetros que no supieron explicar su procedencia.

Asimismo fue atrapado Harrinson Jefared Orozco Rodríguez (18), luego de hurtar cajas de cerveza e intentar llevarse una mototaxi y una batería en agravio de Elva Rivera Chilcón (53) y Segundo Paz Venegas (45).

Finalmente cayó Daniel David Idrogo Rodríguez (26), luego de ser acusado de asaltar y robar un costoso celular a Jhon Valencia (26)

Todos fueron conducidos a las dependencias policiales, para continuar con las respectivas diligencias.

