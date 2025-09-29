En distintos optativos, la Policía capturó a presuntos delincuentes por estar inmersos en el delito contra el patrimonio, en la región Lambayeque.

Uno de ellos, identificado como Esward Patrick Caján Almanza, fue atrapado ayer en horas de la tarde, mediante una persecución por parte de los agentes de la Unidad de Protección e Investigación de Robos de Vehículos (Upirv).

Detención de sujetos

Según el acta de la Policía Nacional, el hombre estaba a bordo de un automóvil cuya placa C9H-244 no estaba totalmente visible y al notar la presencias policial empezó a huir, siendo perseguido rápidamente hasta ser alcanzado.

En el registro vehicular, los uniformados encontraron una cacerina de arma de fuego abastecida con dos cartuchos 9 milímetros.

Además de una farola, laptop, una batería de dudosa procedencia al no contar con algún sustento legal. También tenía distintas herramientas, dos teléfonos celulares, una librera y un cuchillo.

Lo llevaron detenido por el delito de receptación tenencia ilegal de municiones.

Actuación de la PNP

Por otro lado, los efectivos PNP arrestaron a Juan José Cervera Farfán y Enmanuel Alejandro Arellano Hernández, ambos de 24 años de edad, sindicados de integrar la banda criminal “Los Chatarreros de La Victoria” dedicados al hurto y robo.

Estaban a bordo de una mototaxi sin número de matrícula, en su poder les encontraron un equipo móvil, una comprensora de aire acondicionado, una pistola calibre 9 x 19 milímetros que no supieron explicar su procedencia.

Asimismo fue atrapado Harrinson Jefared Orozco Rodríguez (18), luego de hurtar cajas de cerveza e intentar llevarse una mototaxi y una batería en agravio de Elva Rivera Chilcón (53) y Segundo Paz Venegas (45).

Finalmente cayó Daniel David Idrogo Rodríguez (26), luego de ser acusado de asaltar y robar un costoso celular a Jhon Valencia (26)

Todos fueron conducidos a las dependencias policiales, para continuar con las respectivas diligencias.