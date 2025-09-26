Un menor de tres años, identificado como David C. R. , se encuentra recibiendo atención médica en el centro de salud de Motupe, tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo al caer accidentalmente en una olla con agua hirviendo en su vivienda, ubicada en el centro poblado Mondragón, distrito de Motupe, en la región Lambayeque.

El accidente ocurrió mientras el niño estaba cerca de la cocina de leña de su hogar. Familiares señalaron que el menor fue trasladado de inmediato al centro de salud local, donde recibe atención especializada.

La familia ha solicitado el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos médicos y ayudar en la recuperación de David. Los interesados en colaborar pueden comunicarse a través del Yape 967 349 846, a nombre de Francisca Céspedes Reyes, hermana del menor, o acudir directamente al sector Los Taboada, en Mondragón.

Autoridades y vecinos han expresado su solidaridad y hacen un llamado a la prevención de accidentes domésticos, especialmente con niños pequeños, para evitar tragedias similares.