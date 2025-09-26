Al haber finalizado el contrato entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), los agricultores del Valle Viejo de Olmos exigen al Gobierno Regional y al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) definir sobre la ejecución del dragado en la Presa Limón, que está afectada al 70% de su capacidad, ya que para esa obra se necesitará una intervención durante al menos siete meses.

Trabajos en incertidumbre

Correo pudo conocer que la nueva preocupación de los pequeños productores es sobre cómo se conducirán los trabajos y cuál será el cronograma, ahora que es el PEOT el encargado de la operación del sistema de trasvase e infraestructura hidráulica.

De acuerdo a la información ofrecida por el gerente del PEOT, Luis Piedra Núñez, el dragado (retiro de sedimento de la Presa) iniciará en diciembre, porque aún falta cumplir algunos procedimientos administrativos.

El funcionario precisó que aún no es posible invitar a las empresas que estén interesadas en dicho proyecto. “El trabajo ha sido planificado para diciembre, pero antes necesitamos la aprobación del Ministerio del Ambiente al informe técnico que hemos enviado”, aseguró.

Quienes conocen sobre el tema, señalaron hace unos días que el dragado no será suficiente, y Luis Piedra también se pronunció en esa misma línea. “Es necesario el recrecimiento de la presa para mejorar el almacenamiento de agua que van a las nuevas tierras. El dragado es solo un paliativo”.

Asimismo, dijo que la contratación de una nueva empresa, para que asuma estas labores demandaría un plazo de tres años. Aunque sobre el costo del dragado ya se han estimado algunas cifras, Piedra indicó que el monto está considerado dentro de los S/ 45 millones que transfirió el ministerio de Economía.

En mayo de este año, el informe técnico fue presentado por la empresa Lombardi Ingeniería S.A., que fue contratada por el PEOT como consultora con la fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Olmos. El estudio abarca un análisis exhaustivo de 60 años de información hidrológica (periodo 1964/65 – 2023/24).