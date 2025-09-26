La presidenta de la República, Dina Boluarte, exhortó al Congreso a aprobar la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal para acabar con la actividad ilegal.

Boluarte se presentó ante líderes mineros y autoridades en el cierre de PERUMIN 37 en Arequipa y destacó la importancia de acabar con la minería ilegal y con ello, delitos y muertes. Destacó que el Gobierno ha dado dos Decretos Supremos para el combate de esta actividad de manera multisectorial y no solo de modo punitivo y contra el crimen organizado.

“Esto representa mi legado al país”, dijo la jefe de Estado, quien hizo referencia a la firma del Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de Perú y Chile para aprovechar su liderazgo en la producción de cobre para este fin contra la actividad ilegal y para lograr la industrialización minera.

Asimismo, Boluarte hizo referencia a un modelo de minería sostenible, que respete a las comunidades y posibilite el diálogo.