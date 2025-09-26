El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, generó polémica al afirmar que “la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no”, en su exposición en el Foro del Agua, donde también señaló que la prioridad del uso de agua debe ser para el sector minero.

“Si tenemos que elegir en momentos de urgencia, en momentos de escasez, entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería, porque es la actividad que más flujo de caja le da al país”, expresó durante una conferencia.

Ángel Manero añadió que con este flujo de caja se puede construir la infraestructura para darle agua a la agricultura en el mediano plazo. “La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera, entonces allí el ministerio ha tenido un cambio de lógica importante, un cambio de pensamiento importante, estamos apoyando todos los proyectos mineros que nos llegan”, acotó en su intervención.

REACCIÓN

El congresista por Avanza País, Alejandro Cavero, calificó de equivocadas estas expresiones del alto funcionario, dado que el recurso hídrico es inmenso en el país y una actividad económica no tiene que prevalecer sobre otra.

“Hay suficientes recursos hídricos en el país para que tanto la población como todas las industrias, no solo la minera, puedan tener acceso al recurso. Lo que debería estar pensando el señor ministro es como potenciamos el mejor uso y la creación de más recurso hídrico para todos los peruanos”, manifestó durante la convención minera.

El parlamentario recordó que este no es el “primer exabrupto cometido por Manero, el Congreso hará el control político correspondiente y yo creo que el ministro no está planteando bien el problema del agua”, acotó.

Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez indicó que hay que ser respetuosos de la normatividad vigente. “La Ley de Agua dice muy claro, primero va a la atención de las personas, en segundo lugar, la vida tiene que ver con nuestros animales, en tercer lugar, la agricultura y luego viene la actividad extractiva, eso está en la ley”, manifestó.