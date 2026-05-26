El productor, percusionista, arreglista y director musical peruano Tony Succar anuncia el lanzamiento mundial de “ASUCCAR”, disponible desde este 28 de mayo en todas las plataformas digitales. Ganador de dos Grammy y dos Latin Grammy, Tony presenta una producción profundamente íntima que marca un momento clave en su carrera y lo muestra más libre, creativo y enfocado en su propia visión artística.

El álbum reúne a una constelación de figuras internacionales como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Arturo Sandoval, Noel Schajris, Isabela Merced, Amy Gutiérrez, Nella, Pitingo y Mimy Succar, en una producción que cruza estilos, generaciones y culturas dentro de la música latina.

“ASUCCAR es el disco que más me representa como artista. Es una celebración de todo lo que soy musicalmente y de todas las influencias que me han acompañado durante mi vida”, comenta Tony Succar sobre esta producción. Lejos de fórmulas repetidas, el músico apuesta por un sonido sin fronteras donde conviven salsa, soul, R&B, pop, latin jazz, flamenco e influencias peruanas y japonesas.

“No se trata de encontrar mi identidad, sino de abrazarla completamente”, añade el artista, quien trabajó junto a músicos y productores de primer nivel para construir un álbum sofisticado, emocional y con una gran riqueza sonora. Uno de los ejes emocionales más potentes del disco es la presencia de Mimy Succar, madre de Tony y figura fundamental en esta nueva etapa artística.

El álbum reúne a una constelación de figuras internacionales como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Arturo Sandoval, Noel Schajris, Isabela Merced, Amy Gutiérrez, Nella, Pitingo y Mimy Succar, en una producción que cruza estilos, generaciones y culturas dentro de la música latina.

Tras el impacto global de su proyecto conjunto, Mimy participa en tres piezas esenciales del álbum: “Azúcar”, “Lo Bueno Viene Ya” y “Toki no Nagare ni Mi o Makase”, esta última interpretada en japonés y español. La dimensión multicultural del proyecto también se refleja en su propuesta visual, donde Tony incorpora referencias directas a su herencia Nikkei y a su historia familiar como parte central de su identidad artística

.El álbum incluye momentos de alto impacto musical como “Afincao” junto a Gilberto Santa Rosa; “Quiero Estar Donde Estés” con Luis Enrique —una reinterpretación tropical del clásico de The Jackson 5 “I Wanna Be Where You Are”—; “Azúcar” junto a Mimy Succar, Arturo Sandoval, Kenyi Succar y una aparición especial de la voz de Celia Cruz; “Algo Mágico” con Amy Gutiérrez; “Olvidar” junto a Nella y Pitingo; “Duele” con Jean Rodríguez; “Apocalipsis (Salsa Remix)” con Isabela Merced; “Pisco Sour” junto a Francisco Morales; además de una versión salsera de “Leave the Door Open”, de Silk Sonic, interpretada junto a Noel Schajris y Jean Rodríguez.

En cada tema, Succar reafirma su capacidad para dialogar con distintos géneros sin perder la esencia salsera que lo define.El título “ASUCCAR” resume el concepto del proyecto: una fusión entre Antonio —nombre de pila de Tony— y su apellido Succar, además de un guiño a la histórica expresión “Azúcar”, inmortalizada por Celia Cruz.