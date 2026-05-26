El vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo, en compañía del gerente general, Ing. Abel Osorio, junto a otros funcionarios del Gobierno Regional de Ica, sostuvieron una importante reunión con el congresista de la República, José Luis Elías, con la finalidad de abordar temas prioritarios para el desarrollo de la región.

Trabajo conjunto

Uno de los principales temas abordados fue la situación de los límites territoriales entre Chincha y Cañete, una problemática histórica que ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanos de ambas jurisdicciones. En ese sentido, se destacó la importancia de continuar impulsando el diálogo técnico y legal correspondiente, a fin de lograr una delimitación clara que fortalezca el ordenamiento territorial.

Asimismo, se abordó el tema del boleto turístico en la laguna de Huacachina y las acciones que se vienen ejecutando para la conservación y cuidado de este importante atractivo turístico y reserva natural.

Entre los puntos destacados se encuentran las labores de limpieza, preservación del entorno paisajístico, manejo adecuado de los espacios turísticos y el fortalecimiento de medidas orientadas a garantizar una mejor experiencia para los visitantes y la protección del ecosistema de la zona.

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