El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, minimizó el papel de Antauro Humala con miras a la segunda vuelta.

No solo rechazó que sea parte de su equipo, sino que lo calificó como “un peruano que contribuye”.

Sin embargo, el sentenciado por el Andahuaylazo prefiere mantenerse cerca, pues reconoció que apoyan a Sánchez con la seguridad.

Roberto Sánchez reguló su discurso con miras a la segunda vuelta. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

DETALLES

El 22 de mayo, Sánchez publicó fotografías de una actividad en el Barrio Chino, en la región Ica.

En las instantáneas aparecen personas con el chaleco con la inscripción de Antauro, ellos se encargaron del control y la seguridad de los simpatizantes que llegaron al lugar.

Consultado sobre el tema, Antauro dijo que el apoyo no solo es hacia Sánchez, sino que en su oportunidad se dio para Pedro Castillo.

“La seguridad de Pedro Castillo en la primera y segunda vuelta estuvo a cargo de los etnocaceristas. Ahora en esta segunda vuelta, siguiendo nuestra línea coherente, apoyamos al candidato más cercano a nosotros”, indicó.

Además, dijo que le parece bien que los reservistas apoyen a un candidato que es oposición al continuismo.

“Nosotros apoyamos con nuestra militancia, para que pueda dar seguridad, principalmente apoyamos con nuestros votos”, afirmó.

Acabo de llegar a Barrio Chino - Ica, y me encuentro con un pueblo que no se rinde. Familias que, pese a las dificultades, siguen de pie con dignidad, esperanza y una fuerza que nace desde abajo. Aquí se siente claramente la necesidad de un cambio real, que mire al pueblo y no le… pic.twitter.com/T4Gc1MCsOc — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 23, 2026

RESPUESTA

En otro momento, Antauro se refirió a Pedro Francke, economista e integrante de JP que lo calificó de “nefasto”.

“Francke es un individuo, nosotros somos un partido que según las encuestas, representamos la mitad del electorado. Nosotros a diferencia de otras personas no estamos por ningún cargo”, afirmó.

Asimismo dijo no sentirse excluido, porque “apoyan de convicción”.