En un hecho considerado histórico para el distrito de San Andrés, este fin de semana el Cristo Moreno Señor del Mar recorrió por primera vez diversas calles y zonas populares de la tierra de pescadores, llevando un profundo mensaje de fe, esperanza y unidad espiritual a cientos de familias sanandresinas.

La procesión extraordinaria se realizó como parte de las actividades conmemorativas por los 32 años de la llegada del Santo Protector al distrito, congregando a fieles que acompañaron con devoción el paso de la imagen.

Fe y devoción

Durante la jornada procesional, el Cristo Moreno Señor del Mar visitó sectores donde tradicionalmente no ingresaba durante las celebraciones de Semana Santa o el Mes Morado, recorriendo asentamientos humanos como Jorge Chávez, Eulogia Elías de Nateri, Nuevo Jerusalén y el Pasaje Señor del Mar.

Desde tempranas horas, vecinos adornaron sus calles, levantaron altares y expresaron emotivas muestras de fe al recibir la bendición del patrón sanandresino, en una jornada marcada por la emoción y el fervor religioso.

El presidente de la Hermandad del Cristo Moreno Señor del Mar, Renzo Ramos Contreras, destacó que esta actividad representa un momento trascendental para la historia religiosa del distrito. Señaló que el objetivo principal fue acercar la imagen del Santo Protector a las familias de los sectores populares y fortalecer la unión espiritual del pueblo sanandresino.

La hermandad agradeció además la participación masiva de la población y reafirmó su compromiso de mantener viva la tradición y devoción hacia el Cristo Moreno Señor del Mar, símbolo de fe y protector de la comunidad pesquera de San Andrés.

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