Con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al voto y acercar el servicio electoral a pobladores de localidades alejadas, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica informó que, para los comicios programado para el próximo 7 de junio, volverán a instalarse mesas de sufragio en el centro poblado Valle Las Trancas, ubicado en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca.

Proceso electoral

Al respecto, la jefa de la ODPE Ica, Elsa Otilia Panta Ymán, señaló que esta medida permitirá a los ciudadanos de esta localidad sufragar cerca de sus hogares, evitando desplazamientos prolongados y costosos hacia la capital del distrito donde tradicionalmente se habilitan los locales de votación. Precisó que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar el acceso al sufragio, debido a que, en muchos casos, el costo del traslado superaba incluso el monto de la multa por no votar.

Indicó que, para estos comicios, el órgano electoral de la ciudad de Ica, habilitará dos mesas de sufragio en la institución educativa “Luis Negreiros Vega de Copara” – nivel secundario, ubicado en el centro poblado mencionado, lo que beneficiará directamente a 518 electores. Asimismo, detalló que, en toda la jurisdicción de la ODPE Ica, se instalarán 1,383 mesas de sufragio en 150 locales de votación para atender a 403 637 ciudadanos hábiles para votar.

Cabe precisar que la ONPE informó que las denominadas mesas de sufragio que se instalan para cada proceso electoral en localidades alejadas y que son asignadas con la serie 900000 cumplen 20 años facilitando el acceso al voto en centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos ubicados en distintas regiones del país. Según indicó la entidad, estas mesas especiales fueron implementadas en 2006 con el objetivo de reducir el ausentismo electoral en localidades de difícil acceso.

Asimismo, la entidad electoral explicó que las mesas identificadas con códigos de seis dígitos que comienzan en 900001 funcionan bajo las mismas reglas que cualquier otra mesa electoral del país. En ese sentido, precisó que únicamente pueden votar las personas incluidas en el padrón electoral y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) coincida con el distrito donde se ubica la mesa de sufragio.

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