La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, recibió la visita de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como parte de las acciones previas a la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.

Proceso electoral

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Otilia Panta Ymán, sostuvo una reunión de coordinación sobre el avance en la organización logística y administrativa del proceso electoral con la delegación encabezada por María Tellería, observadora de Largo Plazo (España) y Nicholas George Yiannias, Observador de Largo Plazo (Grecia).

Durante la reunión, la titular de la ODPE informó que para esta segunda vuelta presidencial se utilizarán los mismos locales de votación habilitados en la primera jornada electoral. Además, señaló que el personal ya se encuentra desplegado en los distritos de las provincias de Ica y Palpa realizando labores de verificación y difusión electoral.

La titular de la entidad electoral señaló que la visita de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea permitirá contar con una evaluación técnica e independiente del proceso electoral, contribuyendo a fortalecer la transparencia de los comicios.

Para las elecciones del 7 de junio, en la circunscripción de la ODPE Ica se encuentran habilitados para votar 403,637 ciudadanos de las provincias de Ica y Palpa, quienes acudirán a sufragar en 150 locales de votación, donde se prevé la instalación de 1,383 mesas de sufragio.

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