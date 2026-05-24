La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica publicó este viernes 22 de mayo el cartel de candidatos y la relación de 150 locales de votación que serán utilizados durante la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.

Proceso electoral

La publicación se realizó en el exterior de la sede principal de la ODPE Ica, ubicada en la avenida Nicolás de Rivera el Viejo Mz. B-04. Asimismo, se efectuó en el frontis de las 29 oficinas de atención y coordinación distritales y en centros poblados, instaladas en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, así como en lugares públicos, entre ellos centros de salud, comisarías, colegios, mercados y otros espacios concurridos de la circunscripción electoral.

El acto estuvo a cargo de la jefa de la oficina descentralizada de Ica, Elsa Otilia Panta Ymán, y contó con la presencia de representantes del Jurado Electoral Especial de esta ciudad.

Durante la actividad, la titular de la ODPE señaló que la publicación del cartel de candidatos y de la relación de locales de votación busca mantener informada a la ciudadanía sobre la jornada electoral del próximo 7 de junio.

De acuerdo con los artículos 169 y 209 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), el organismo electoral debe difundir el cartel de candidatos en lugares públicos desde quince días naturales antes de la fecha del proceso electoral.

Según la normativa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispone la impresión de carteles con la relación de candidatos. Cada fórmula presidencial aparece acompañada de su símbolo y colores distintivos asignados por la entidad electoral. El día de los comicios, los carteles serán instalados en los locales de votación, especialmente dentro de las cámaras secretas.

Para la Segunda Elección Presidencial, en esta jurisdicción se encuentran habilitados 403,637 ciudadanos de las provincias de Ica, Nasca y Palpa, quienes sufragarán en 150 locales de votación donde se prevé la instalación de 1,383 mesas de sufragio.

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