La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica capacitó a los comités provinciales de diversas organizaciones políticas de la región sobre la normativa que regirá las elecciones primarias, cuyo propósito es definir las candidaturas para los comicios del 4 de octubre de 2026.

Proceso electoral

Este servicio forma parte de las actividades que la entidad electoral ofrece de manera gratuita a partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar procesos internos transparentes y democráticos.

La ODPE Ica brindó asistencia técnica a los partidos políticos Perú Primero y Partido del Buen Gobierno. Además, anunció próximas capacitaciones sobre jornada electoral y materiales electorales con el Partido Morado, Libertad Popular y Ahora Nación,

Durante las sesiones se abordaron aspectos normativos y organizativos vinculados a las elecciones primarias bajo la modalidad indirecta, en la cual los delegados electos son responsables de definir las candidaturas a Gobernador y vicegobernador regional, Consejero regional, Alcalde y regidores provinciales y Alcalde y regidores distritales.

Asimismo, se brindó información detallada sobre las normas y procedimientos de democracia interna, así como sobre el rol que cumple la ONPE en cada etapa del proceso electoral, con el objetivo de que las organizaciones políticas cuenten con la información necesaria para garantizar una participación adecuada y transparente.

Cabe señalar que estas actividades se desarrollaron a solicitud de las organizaciones políticas, de manera presencial o virtual, según las coordinaciones efectuadas con sus representantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley N.º 28094, las organizaciones políticas que opten por realizar sus elecciones primarias mediante delegados pueden solicitar el apoyo de los organismos del sistema electoral para la elección de los mismos.

Dicho apoyo se concreta en la asistencia técnica que brinda la ONPE a los órganos electorales centrales, sin que ello implique la organización del proceso, responsabilidad que recae exclusivamente en cada organización política.

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