Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad tras huir sin pagar la cuenta de un restaurante de comida china, conocido como chifa, ubicado en la zona del asentamiento humano Túpac Amaru, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Sin pagar la cuenta

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 4:26 de la tarde. En las imágenes registradas por el sistema de seguridad del local, se observa al individuo dentro del negocio esperando un momento de descuido del personal.

El sujeto habría aprovechado una breve distracción del personal de atención para retirarse rápidamente del local sin cancelar el consumo. Posteriormente, salió corriendo del establecimiento, evitando ser interceptado por el personal.

El hecho ha generado malestar entre los propietarios del negocio, quienes señalaron que este tipo de situaciones afecta directamente a los pequeños emprendedores del sector gastronómico, que operan diariamente en condiciones de esfuerzo constante.

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