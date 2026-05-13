Un voraz incendio consumió una humilde vivienda en el asentamiento humano Virgen de Chapi, en Vista Alegre – Nasca, dejando a dos familias damnificadas y cuantiosas pérdidas materiales.

Masivo fuego

El siniestro ocurrió la mañana del martes, en la manzana 34, lotes 03 y 04, y, según vecinos, habría sido provocado por un presunto cortocircuito, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente debido al material precario de las viviendas.

En medio de escenas de desesperación, los vecinos se organizaron para intentar controlar el fuego mientras solicitaban la urgente presencia de los bomberos. Armados con baldes, mangueras y recipientes con agua, los moradores evitaron que las llamas consumieran más casas del sector. Un tanque cisterna particular llegó hasta la zona y fue clave para sofocar el incendio antes de que se propagara a otras viviendas colindantes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los pobladores pidiendo auxilio desesperadamente y tratando de rescatar algunas pertenencias entre el humo y el fuego. “Ayuden a jalar sus cositas”, gritaban los vecinos mientras el fuego avanzaba hacia otras habitaciones y alcanzaba colchones, muebles y techos de estera. También se escuchaba el pedido insistente para que los bomberos ingresaran por la zona posterior del aeropuerto debido a la dificultad de acceso.

Los afectados indicaron que las pérdidas fueron totales. Entre las damnificadas se encuentra la señora Luz Molina, madre soltera de cinco menores hijos, quien perdió ropa, camas, colchones, electrodomésticos y todos los bienes que tenía en su vivienda. Vecinos señalaron que la mujer quedó prácticamente con lo que llevaba puesto y sin un lugar donde pasar la noche junto a sus hijos.

Tras el siniestro, moradores y usuarios de redes sociales iniciaron una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas con ropa, alimentos, agua, materiales de construcción y donaciones económicas.

Los vecinos hicieron un llamado a la Municipalidad de Vista Alegre y a las autoridades locales para brindar ayuda inmediata a los damnificados, especialmente a los menores afectados por el incendio.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro que devastó las viviendas con material prefabricado. Mientras tanto, la familia de Luz Molina solicitó apoyo de la población de Nasca y Vista Alegre para poder empezar nuevamente.

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