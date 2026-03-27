Un incendio registrado en el sector de Villa Rotary (I Etapa), en el distrito de Salas, en la provincia de Ica, dejó a varias familias en situación crítica tras perder gran parte de sus pertenencias. El siniestro afectó a los hogares de las familias Choque Aparco, Carbajal Tomba y Rengifo Celis.

Lo perdieron todo

El fuego consumió rápidamente las viviendas, construidas con materiales precarios como esteras, madera, palos y plástico, lo que facilitó la propagación de las llamas y agravó los daños materiales. Según se reportó, los bienes de las familias quedaron completamente arrasados.

Tras el incidente, personal de la Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Salas, llegó a la zona para evaluar los daños y brindar asistencia inmediata a los damnificados.

Como parte de la respuesta, se realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y ofrecer condiciones mínimas de habitabilidad mientras las familias afrontan las consecuencias del incendio.

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