El debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral podría realizarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta propuesta quedó planteada tras una iniciativa atribuida al candidato Roberto Sánchez. La información fue revelada por el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, durante una entrevista en RPP.

El dirigente político indicó que la propuesta contempla un enfrentamiento electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un espacio universitario. Zunini además precisó que la iniciativa aún no ha sido presentada de forma oficial ante la opinión pública por el propio candidato presidencial.

“Todavía no lo ha hecho público, pero él ha propuesto que se debata en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo. Estaríamos encantados que, en una universidad pública, en un contexto en el cuál varios dirigentes del movimiento estudiantil están protestando por una universidad pública, gratuita y de calidad, sería importante que los candidatos presidenciales regresen a estos recintos del conocimiento, para exponer al país cuáles son sus propuestas”, comentó en RPP.

¿Por qué se desarrollaría en la UNMSM?

La propuesta responde a la idea de llevar las discusiones políticas a un entorno académico. Esta institución pública es considerada como un escenario representativo de la educación superior en el país.

En esa línea, el secretario general sostuvo que este tipo de espacios permitiría que los candidatos expongan sus propuestas en contacto con la comunidad universitaria. Además, mencionó que existe un contexto de movilización y debate en torno al rol de la universidad pública.

Desde la organización política se indicó que se encuentran a la espera de las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones. Este organismo será el encargado de definir las reglas que regirán la realización de los debates electorales.

“Estamos preparados para asumir un debate con nuestros adversarios y saldremos airosos de ello”, expresó Zunini.

El dirigente de Juntos por el Perú reiteró que la iniciativa vinculada al debate en la UNMSM todavía no ha sido formalizada. El tema continúa en evaluación dentro del contexto de las próximas elecciones presidenciales.