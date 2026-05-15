El candidato presidencial Roberto Sánchez, se pronunció sobre las investigaciones fiscales que lo vinculan a presuntas irregularidades en la gestión interna de su organización política. Estas declaraciones se dieron durante un encuentro con la prensa en el que abordó su situación legal y la de su entorno familiar.

El postulante de Juntos por el Perú, negó haber participado en actos ilícitos y sostuvo que su intervención en el partido se limitaba a funciones de representación. Asimismo, indicó que los señalamientos en su contra están siendo atendidos por su defensa legal.

En relación con las acusaciones, afirmó que no existe responsabilidad en el manejo de información partidaria. Sanchez aseguró que mantiene una posición de respeto frente al desarrollo del proceso judicial.

“Rechazamos cualquier actuación irregular o ilegal. Que se investigue, estamos tranquilos con eso”, indicó.

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Roberto Sánchez: La investigación que le hicieron a mi hermano ya acabó. Es inocente, no tiene ninguna irregularidad y no hay nada pendiente con la justicia. A mí, que ya me sacaron también eso, dicen que he dado falsa declaración. Yo me someto a la investigación… pic.twitter.com/sklqT6inLx — Canal N (@canalN_) May 15, 2026

Proceso fiscal

El candidato explicó que la Fiscalía ha incorporado elementos de convicción dentro de la investigación que se le sigue. Según indicó, su equipo legal viene respondiendo a estos documentos en el marco del proceso.

Además, sostuvo que confía en que el caso no avanzará debido a la falta de sustento en las imputaciones. El candidato señaló que será el sistema de justicia el encargado de definir el resultado.

“Estoy seguro de que eso se caerá porque no tiene razón de ser. Sin embargo, soy respetuoso del sistema de justicia”, expresó.

Sánchez también se refirió al proceso judicial que involucró a su hermano y afirmó que este ya concluyó. Al respecto aseguró que no se establecieron responsabilidades en su contra.

El candidato sostuvo que el caso fue cerrado por las autoridades tras su evaluación. Añadió que no existe ningún procedimiento pendiente relacionado con ese hecho.

“La investigación que hicieron a mi hermano ya acabó. Es inocente, no tiene ninguna irregularidad y no hay nada pendiente con la justicia”, subrayó.