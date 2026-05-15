La Oficina Nacional de Procesos Electorales culminó el conteo al 100 % de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 y confirmó que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, competirán en la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el balotaje se realizará el próximo domingo 7 de junio.

La segunda vuelta se activa debido a que ningún candidato superó el 50 % de los votos válidos en la primera jornada electoral.

La ONPE informó que el horario de votación para esta nueva jornada será desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Durante ese periodo, más de 27 millones de ciudadanos podrán acudir a las urnas para emitir su voto.