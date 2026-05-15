Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ya calientan el escenario político con miras a la segunda vuelta.

La lideresa naranja retó al izquierdista a debatir y este último aceptó, aunque con condiciones.

RESPUESTA

El miércoles, Keiko Fujimori propuso la realización tres debates para esta segunda vuelta.

Un debate de candidatos a la presidencia, un debate de candidatos a la vicepresidencia y un debate de los equipos técnicos de cada partido político.

Durante una actividad en Piura, Fujimori consideró que los debates deben dividirse en tres jornadas con el objetivo de que los votantes tomen la mejor decisión.

“En lo personal creo que deberían ser tres debates. Uno de los candidatos presidenciales, un segundo de los vicepresidentes y un tercero de los equipos técnicos. Yo creo que con tres debates y con la participación de todos estos grupos, la población podrá sacar sus mejores conclusiones”, afirmó.

Ayer por la mañana, el candidato presidencial Roberto Sánchez fue consultado sobre la posibilidad de debatir con Keiko y respondió entre risas: “Que sea cara a cara, pero en Chota (Cajamarca)”.

Roberto Sánchez a su salida del Congreso de la República. (Foto: César Campos/GEC)

LUGAR

Tras participar de la sesión del pleno del Congreso, el representante de Juntos por el Perú dijo que sí estaba preparado para debatir.

“Estamos listos para debatir en la macrosur, en el macronorte y en el macrocentro”, afirmó.

En declaraciones a la prensa, consideró que Keiko Fujimori no debe tener temor de ir a un gran debate en Chota, Cajamarca.

Como se recuerda, Chota es la ciudad de donde proviene el expresidente Pedro Castillo.

Al ser cuestionado sobre por qué sugiere Chota comolugar de debate si no nació allí, Sánchez “que la peruanidad va desde Tumbes a Puno”.

“No hay que tener temor o discriminación”, afirmó.