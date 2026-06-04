En el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción al interior de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público ejecutó la detención preliminar judicial de cinco efectivos policiales de la comisaría de Huamání, quienes estarían involucrados en la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y cohecho activo en el ámbito de la función policial.

Golpe anticorrupción

Las diligencias fueron dirigidas por el fiscal provincial Alexander Pérez López, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, con apoyo de efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR).

Así mismo participaron los fiscales adjuntos Lewis Armas Peña, Rosmely Guillén Cortez y Helen Sánchez Gutiérrez y los fiscales del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica.

Como resultado de un operativo conjunto desarrollado dentro de las investigaciones, se ejecutó la detención preliminar del mayor PNP Vladimir Malásquez Morocho, del suboficial PNP Jim Arnold Espinoza Villena, del suboficial PNP Bruno Rogelio Del Río Villagaray, del suboficial PNP Malaquías Giovani Loayza Bonilla y de la suboficial PNP Dulce María Segovia Gómez, todos pertenecientes a la comisaría de Huamání.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el comisario de dicha dependencia policial, mayor PNP Vladimir Malásquez Morocho, presuntamente habría recibido dinero de parte de efectivos policiales bajo su mando a cambio de otorgarles permisos para ausentarse de sus labores y dedicarse a actividades particulares ajenas al ejercicio de la función policial.

Durante la ejecución de la medida judicial se realizaron registros personales y allanamientos en diversos inmuebles vinculados a los investigados, lográndose la incautación de más de 70 mil soles en efectivo, monto que será sometido a las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y eventual vinculación con los hechos investigados.

Las diligencias fiscales continúan con la finalidad de esclarecer los hechos materia de investigación, determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos y recabar mayores elementos de convicción que permitan sustentar las acciones legales correspondientes.

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