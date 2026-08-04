Cinco sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional en la provincia de Sullana, en Piura, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar a la cantante de cumbia Thamara Gómez. La intervención forma parte de la investigación abierta luego de las amenazas que recibió la vocalista de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia y los recientes ataques dirigidos contra ella y su entorno familiar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los intervenidos estarían vinculados a una banda identificada con las iniciales NG. Según la Policía, este grupo habría exigido a la artista el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

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Delincuentes detonaron un explosivo en la vivienda de Thamara Gómez, vocalista de "Las Estrellas de la Cumbia", en Piura. Los extorsionadores dejaron una nota en la que le exigen 50 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.



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¿Qué encontró la PNP?

Durante el operativo, los agentes incautaron dos cartuchos de dinamita y encontraron una nota extorsiva que sería parte de las evidencias reunidas en el caso. Además, los investigadores continúan analizando el origen del número telefónico utilizado para enviar las amenazas a la cantante.

Como parte de esas diligencias, la Policía solicitó la identificación del titular de la línea celular desde la que se realizaron las comunicaciones. El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, explicó que esa información condujo hasta una persona que actualmente permanece recluida.

“Se ha solicitado el nombre del titular de ese número de celular y arrojó que este está a nombre de una persona que sería un sujeto que está detenido en estos momentos en el penal de Piura”, declaró el oficial.

Las acciones posteriores incluyeron una inspección dentro del establecimiento penitenciario donde permanece ese interno. En la revisión de su celda, los agentes encontraron una agenda con diversos números telefónicos que, de acuerdo con las pesquisas, corresponderían a personas que también habrían sido víctimas de extorsión.

¿Cómo sucedió el atentado contra Thamara Gómez?

La investigación cobró fuerza después del atentado registrado el último fin de semana contra la vivienda de la familia de Thamara Gómez, ubicada en Piura. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto llegó hasta el inmueble y dejó un artefacto explosivo en la puerta principal antes de retirarse del lugar.

La detonación provocó daños materiales en la fachada de la vivienda, aunque no dejó personas heridas. Antes de abandonar la zona, el responsable también dejó un manuscrito en el que exigía dinero para evitar nuevos ataques contra la cantante y sus familiares.