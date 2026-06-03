Un contundente operativo ejecutado por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía, con participación del Ministerio Público, culminó la mañana de ayer con la detención del comisario del distrito de San Clemente y cuatro efectivos policiales que laboraban en la dependencia policial de Huamaní. La acción forma parte de una investigación por presuntos delitos vinculados a corrupción de funcionarios que viene siendo desarrollada por las autoridades judiciales y fiscales Pisco.

Policías detenidos

La intervención se inició alrededor de las 7:00 de la mañana en cumplimiento de la Resolución Judicial N° 00823-2026-96-1411-JR-PE-01, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco. Para la ejecución de la diligencia se desplegó un importante contingente policial conformado por personal especializado de la DIRCOCOR Ica, con el apoyo de agentes provenientes de Lima, quienes realizaron las acciones de allanamiento y detención bajo estrictas medidas de seguridad

Entre los detenidos se encuentra el mayor PNP Vladimir Malásquez Marocho (43), quien se desempeñaba como comisario de la jurisdicción. Asimismo, fueron intervenidos los suboficiales PNP Jim Arnold Espinoza Villena (30), Malaquías Giovani Loayza Bonilla (31), Bruno Rogelio del Río Villagaray (37) y Dulce María Segovia Gómez (31). Todos ellos fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes mientras se determina su presunta participación en los hechos materia de investigación.

La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Alexander Pérez López, representante del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, quien supervisó cada una de las acciones realizadas durante el operativo. Las autoridades lograron incautar S/ 11,700 en efectivo, una pistola marca Glock y seis equipos celulares.

Según la información preliminar, los investigados son señalados como presuntos responsables de los delitos de cohecho activo propio específico y cohecho activo en el ámbito de la función policial. Las autoridades continúan recopilando elementos de convicción para determinar el grado de participación de cada intervenido.

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