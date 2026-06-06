La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica inició el despliegue del material electoral hacia los 150 locales de votación ubicados en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, con miras a la Segunda Elección Presidencial programada para el domingo 7 de junio.

Despliegue del material electoral

El envío partió desde la sede de la ODPE, ubicada en Plaza Ica Sur Mz. E Lote 11V. Los vehículos salieron bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú y la supervisión del Jurado Electoral Especial (JEE), a fin de garantizar la transparencia de esta actividad previa a la jornada electoral.

El despliegue inició de manera ininterrumpida el viernes 5 de junio hacia las provincias de Nasca y Palpa, así como los distritos más alejados de la provincia de Ica, y ha continuado hoy sábado 6 de junio a los distritos de Parcona e Ica. El material electoral está conformado por cédulas de sufragio, actas electorales de instalación, sufragio y escrutinio, paquetes de útiles, ánforas, cabinas de votación y plantillas Braille.

El traslado del material electoral se realizó bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con la fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE), mediante 30 unidades de transporte que partieron desde la sede de la ODPE hacia los respectivos locales de votación.

Cabe precisar que el material se encuentra debidamente agrupado, embolsado, etiquetado y empaquetado en cajas correspondientes a cada mesa de sufragio. Asimismo, para el ensamblaje se cumplieron estrictamente los protocolos de seguridad establecidos por el organismo electoral.

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Ymán, informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional brindarán seguridad en los 150 locales de votación desde el viernes, resguardando el material electoral que ya se encuentra en dichos recintos.

Asimismo, señaló que, durante la jornada electoral, los locales de votación estarán resguardados por efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, quienes garantizarán el orden, la seguridad y el normal desarrollo del proceso. El horario de votación será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

El personal asignado a cada local de votación, tras recibir el material electoral, viene realizando labores de acondicionamiento que incluyen la colocación de señaléticas de seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad, croquis de ubicación, distribución de mesas para los miembros de mesa, instalación de sillas para personeros en las aulas de sufragio, habilitación de cabinas de votación y pegado de la lista de electores en las puertas de las aulas.

En tanto, en la provincia de Chincha, también se realizó la distribución hacia los centros poblados de Liscay, Bellavista y San Luis de Huañupiza. Del mismo modo, en la provincia de Pisco, el material electoral fue trasladado a los distritos de Humay, San Clemente, Independencia, Túpac Amaru Inca, Huancano y Paracas.

De acuerdo con el cronograma establecido, hoy sábado 6 de junio ha continuado el traslado hacia los distritos más cercanos, asegurando una cobertura eficiente y la entrega oportuna del material electoral en toda la jurisdicción de la ODPE Chincha.

Al igual que en los comicios generales, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de S/ 165. Asimismo, las personas designadas para cumplir esta labor en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 deberán presentarse también en esta Segunda Elección Presidencial para evitar una nueva multa de S/ 275.00.

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