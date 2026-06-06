El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informó que los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial comenzarán a difundirse alrededor de las 8:00 p.m. de este domingo, aunque aclaró que la hora dependerá del avance en el procesamiento de las actas electorales.

“Vamos a dar los resultados que se presenten a una hora oportuna”, acotó a Exitosa.

Pachas explicó el procedimiento que seguirán las actas electorales desde las mesas de sufragio hasta las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), donde serán digitalizadas para su procesamiento. “Acta que entra, acta que se digita”, señaló.

Asimismo, indicó que el traslado de las actas se realizará bajo estrictas medidas de seguridad.

“Luego que totalizan los miembros de mesa, hay que poner la pegatina, una lámina por seguridad para evitar cualquier cambio. Se pone en una bolsa y ese sobre plomo va al centro de acopio”, detalló.

Agregó que posteriormente el material electoral es trasladado a la ODPE por el coordinador de mesa y el fiscalizador, con resguardo de la Policía.

Logística

No obstante, el funcionario aseguró que para estos comicios, los locales de votación abrirán sus puertas desde las 6:00 a.m. para los miembros de mesa, personeros y observadores internacionales y nacionales.

En tanto, los ciudadanos podrán acudir a sufragar desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Además, señaló que desde las 10:00 p.m. de ayer viernes se inició el traslado del material electoral desde el almacén de Lurín hacia los locales de votación de Lima y Callao, bajo custodia policial. Precisó que se proyecta culminar el envío hoy a la 1:00 p.m.

“A Galaga no lo hemos contratado, por los problemas presentados. Hicimos un nuevo proceso que lo ganó otra empresa”, recordó.