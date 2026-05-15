En medio de una manifestación en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que permanecerá activo en el Parlamento y que estará al frente de los legisladores de su agrupación en el próximo periodo.
“Hemos tomado la decisión de ir al Congreso. Trucho o no trucho pero vamos a ir. Yo no voy a ir (....) vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”, expresó López Aliaga.
El postulante también sostuvo que, pese a las críticas de su partido al proceso electoral, no se apartarán del Congreso.
“Yo no voy a prestarme a ir a un proyecto electoral y poner a una lista de agentes en el Congreso y decir ya no, ya me voy, no. Yo soy serio, yo voy a estar liderando la bancada, tanto de senadores como de diputados”, declaró.
