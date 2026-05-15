El candidato afirmó que su partido asumirá sus curules pese a sus cuestionamientos al proceso electoral y anunció que impulsará cambios en el sistema de votación.(Foto: Captura/Facebook/@Rafael López Aliaga)
El candidato afirmó que su partido asumirá sus curules pese a sus cuestionamientos al proceso electoral y anunció que impulsará cambios en el sistema de votación.(Foto: Captura/Facebook/@Rafael López Aliaga)

En medio de una manifestación en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que permanecerá activo en el Parlamento y que estará al frente de los legisladores de su agrupación en el próximo periodo.

“Hemos tomado la decisión de ir al Congreso. Trucho o no trucho pero vamos a ir. Yo no voy a ir (....) vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”, expresó López Aliaga.

El postulante también sostuvo que, pese a las críticas de su partido al proceso electoral, no se apartarán del Congreso.

“Yo no voy a prestarme a ir a un proyecto electoral y poner a una lista de agentes en el Congreso y decir ya no, ya me voy, no. Yo soy serio, yo voy a estar liderando la bancada, tanto de senadores como de diputados”, declaró.

Te puede interesar


TAGS RELACIONADOS